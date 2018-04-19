Королева Великобритании Елизавета II крайне тяжело переживет потерю
Уиллоу – последнего потомка первого подаренного ей родителями корги
Сьюзан, сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров. Умер
последний потомок первого корги Елизаветы II Фото: ЕРА По словам
инсайдеров, 14-летняя Уиллоу страдала от онкологического
заболевания, следовательно ее решили усыпить. Собеседник
издания отметил, что королева "крайне тяжело переживает"
потерю.Уиллоу была последним, 14-м, поколением первой собаки
Елизаветы II Cьюзан, которую 18-летней принцессе подарили родители.
Затем королева разводила корги в течение 70 лет.
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