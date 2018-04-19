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В Виндзорском замке усыпили последнего корги Елизаветы II - СМИ
19.04.2018 11:04
Королева Великобритании Елизавета II крайне тяжело переживет потерю Уиллоу – последнего потомка первого подаренного ей родителями корги Сьюзан, сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров. Умер последний потомок первого корги Елизаветы II Фото: ЕРА По словам инсайдеров, 14-летняя Уиллоу страдала от онкологического заболевания, следовательно ее решили усыпить.  Собеседник издания отметил, что королева "крайне тяжело переживает" потерю.Уиллоу была последним, 14-м, поколением первой собаки Елизаветы II Cьюзан, которую 18-летней принцессе подарили родители. Затем королева разводила корги в течение 70 лет.

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