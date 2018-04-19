Порошенко представил в Раде обращение к Вселенскому Патриарху (видео)



Президент Петр Порошенко пришел на заседание Верховной Рады. Об этом сообщает информационное агентство Укринформ. Сегодня Президент представляет в ВР обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине. Сегодня Президент представляет в ВР обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине. В своем обращении Президент Украины просит Вселенского Патриарха Варфоломея предоставить Томос об автокефалии Православной церкви в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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