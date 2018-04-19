|Порошенко представил в Раде обращение к Вселенскому Патриарху (видео)
|19.04.2018 11:07
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Президент Петр Порошенко пришел на заседание Верховной Рады. Об этом сообщает информационное агентство Укринформ.
Сегодня Президент представляет в ВР обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.
Сегодня Президент представляет в ВР обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.
В своем обращении Президент Украины просит Вселенского Патриарха Варфоломея предоставить Томос об автокефалии Православной церкви в Украине.
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