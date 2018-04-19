Погода, Новости, загрузка...
Порошенко представил в Раде обращение к Вселенскому Патриарху (видео)
19.04.2018 11:07
Порошенко представил в Раде обращение к Вселенскому Патриарху (видео)

Президент Петр Порошенко пришел на заседание Верховной Рады. Об этом сообщает информационное агентство Укринформ.

Сегодня Президент представляет в ВР обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

Сегодня Президент представляет в ВР обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

В своем обращении Президент Украины просит Вселенского Патриарха Варфоломея предоставить Томос об автокефалии Православной церкви в Украине.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить