На интернет-ресурсе Евразийской Экономической Комиссии Apple зарегистрировала 11 новых кодовых наименований iPhone.

svodka.net/

Все они будут работать на операционной системе iOS 11, информирует svodka.net.

Apple зарегистрировали такие названия моделей на сайте Евразийской Экономической Комиссии: A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105 и A2106. Пока непонятно, что точно означают эти коды. Возможно, каждый из них обозначает какую-нибудь определенную модель смартфона или же соответствует размерам и носителям для одно и того же iPhone.

Эксперты просят обратить внимание также на то, что Apple впервые добавила цифру 2 в начале кода. Поэтому может быть, что смартфоны A19 ** и A20 ** отличаются так же, как iPhone SE и совершенно новый iPhone SE Plus.

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Вполне может быть, что под кодами скрывается большая линейка смартфонов, базирующихся на iPhone X.

Поклонники бренда надеются, что Apple приоткроет этот тайный занавес уже в июне на конференции создателей WWDC 18.

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