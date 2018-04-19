По сообщению издания Hola!, американский актер Ричард Гир заключил брак с бизнесвумен Алехандрой Сильвой. Пара готовится провести торжественную церемонию в мае Фото: EPA Об этом пишет Hola!.Свадьба, по сообщению издания, состоялась в начале апреля 2018 года.6 мая Гир и Сильва планируют провести церемонию для близких и родственников.Роман у пары начался в 2014 году.Ричард Гир был дважды женат. Его первая супруга – модель Синди Кроуфорд. Вторая – актриса Кэри Лоуэлл, от которой у актера есть 18-летний сын Гомер.У Алехандры Сильвы есть пятилетний сын Альберт от первого мужа Говина Фридленда. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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