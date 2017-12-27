Реформа Министерства здравоохранения Украины будет завершена до конца 2018 года. Об этом рассказал на заседании правительства заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, передает корреспондент

"В 2018 году мы завершим реформу нашего министерства здравоохранения и части реформы Государственной службы. В Минздраве будет совершенно новая структура, которая будет состоять из 5 новых региональных директоратов. Работники в них будут избраны на открытых честных конкурсах и будут иметь рыночные зарплаты" , - сказал он.

По словам П.Ковтонюка, пока двое генеральных директоров присоединились к команде МЗ, а в январе будут объявлены новые конкурсы с генеральными директоратов.

Он также отметил, что Минздрав начинает подготовку законопроекта о профессиональном лицензирования врачебной деятельности.

Как сообщал 19 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект "О государственных финансовые гарантии предоставления врачебных услуг и медицинских средств", поданный правительством.

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