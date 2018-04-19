|Цены на нефть выросли до самого высокого уровня с 2014 года
|19.04.2018 11:13
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Утренние цены на нефть сегодня достигли самого высокого уровня с конца 2014 года, после объявления об уменьшении американских запасов ресурса, а также всеобщего беспокойства относительно геополитической напряженности на Ближнем Востоке, передает со ссылкой на The Guardian.
Сегодня утром стоимость нефти марки Brent на бирже превысила 74
доллара за баррель, после того, как министерство энергетики США
накануне обнародовало отчет об уменьшении американских запасов
нефти. В последний раз так дорого она стоила в ноябре 2014
года.
В течение последних недель американо-британо-французские военные
удары в Сирии также подтолкнули цены на нефть, на фоне опасений,
что поставки из региона могут быть нарушены.