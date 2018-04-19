Утренние цены на нефть сегодня достигли самого высокого уровня с конца 2014 года, после объявления об уменьшении американских запасов ресурса, а также всеобщего беспокойства относительно геополитической напряженности на Ближнем Востоке, передает со ссылкой на The Guardian.

Сегодня утром стоимость нефти марки Brent на бирже превысила 74 доллара за баррель, после того, как министерство энергетики США накануне обнародовало отчет об уменьшении американских запасов нефти. В последний раз так дорого она стоила в ноябре 2014 года.



Цена американской нефти сорта WTI (West Texas Intermediate) также возросла, достигнув трехлетнего максимума в 68,95 долларов США.

В течение последних недель американо-британо-французские военные удары в Сирии также подтолкнули цены на нефть, на фоне опасений, что поставки из региона могут быть нарушены.



Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) ранее в этом месяце повысил прогноз мировых цен на нефть на 2018 год на 2,4 доллара - до 62,3 доллара за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом.







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