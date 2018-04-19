Порошенко подчеркнул, что Украинская православная церковь "может стать крупнейшей во всем православном мире"

Во время выступления в парламенте перед голосованием Порошенко подчеркнул, что Украинская православная церковь " может стать крупнейшей во всем православном мире" , а именно вопрос предоставления автокефалии является вопросом геополитическим.

"Долгожданный нами Томос (декрет о создании поместной церкви и предоставления ей автономии, - ред.) Еще больше укрепит религиозную свободу в Украине. Укрепит межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан, будут наконец едины и перестанут делиться на якобы канонических и неканонических" - отметил президент.

"Против" проголосовали представители "Оппозиционного блока". Они заявили, что таким образом Порошенко "начинает президентскую кампанию".

"Очень жаль, что президентская кампания начинается с такого чувствительного вопроса", - заявил глава фракции Опоблоку Юрий Бойко.

Вице-спикерка Рады Ирина Геращенко перед голосованием подчеркнула, что Украина между стран Европы является наиболее толерантным:

" Существуют и будут существовать различные церкви и каждый человек имеет право выбирать свою церковь. В то же время государство будет иметь право иметь единую церковь".

Напомним, что 17 апреля Петр Порошенко сообщил, что решил обратиться к Вселенскому патриарху о создании автокефалии поместной церкви в Украине и призвал парламентариев поддержать такую его инициативу.

18 апреля президент Украины Петр Порошенко встретился с представителями украинских церквей. Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет и предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий передали главе государства обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви Томосу об автокефалии.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о поддержке обращения президента Порошенко в Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении декрета об автокефалии православной церкви в Украине.

УПЦ Киевского патриархата призвал УПЦ МП поддержать создание поместной церкви. В УПЦ МП заявили, что нет никаких оснований для признания другой православной церкви.