В Лонгобардском некрополе на севере Италии ученые нашли скелет VI–VIII веков, у которого вместо правой руки был протез с лезвием ножа на конце, сообщает со ссылкой на и .

Останки принадлежат мужчине в возрасте 40-50 лет, правая рука которого была ампутирована от середины предплечья.

По мнению исследователей, операция могла быть проведена по медицинским показаниям или из-за сложного перелома. Также ученые допускают, что мужчина потерял руку в ходе боевых действий.

Анализ показал, что из-за протеза кости деформировались. Вероятно, мужчина постоянно удерживал руку в неестественном положении.

Кроме того, исследователи установили, что мужчина, скорее только, постоянно подносил протез к зубам, либо для того, чтобы затянуть на нем ремни, либо чтобы выковыривать застрявшие в зубах кусочки пищи. Ученые допускают, что именно таким образом он занес инфекцию, от которой умер.

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