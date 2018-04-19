|В одной из многоэтажек Харькова прогремел взрыв
|19.04.2018 11:17
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В четверг утром, 19 апреля, в одной из многоэтажек микрорайона Салтовка в Харькове прогремел взрыв, сообщает АТН.
По данным издания, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, взрывотехники, кинологи и пожарные.
В полиции сообщили, что в одной из квартир взорвался аккумулятор.
"Взрыв произошел в квартире номер 3 дома №66 по улице Героев Труда, взорвался аккумулятор, жертв нет. В квартире работает оперативная группа, обследует место происшествия" - говорится в сообщении.
Как сообщал svodka.net ранее, в ночь на понедельник, 16 апреля, в Киеве в парке Киото в Деснянском районе прогремел взрыв, в результате чего пострадали два человека.
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