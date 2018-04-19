В четверг утром, 19 апреля, в одной из многоэтажек микрорайона Салтовка в Харькове прогремел взрыв, сообщает АТН . По данным издания, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, взрывотехники, кинологи и пожарные. В полиции сообщили, что в одной из квартир взорвался аккумулятор. "Взрыв произошел в квартире номер 3 дома №66 по улице Героев Труда, взорвался аккумулятор, жертв нет. В квартире работает оперативная группа, обследует место происшествия" - говорится в сообщении. Как сообщал svodka.net ранее, в ночь на понедельник, 16 апреля, в Киеве в парке Киото в Деснянском районе прогремел взрыв, в результате чего пострадали два человека . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события украина взрыв место происшествия взорвался аккумулятор Теги: происшествия