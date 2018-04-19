Счетная палата Украины по результатам проведенного аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выявила серьезные недостатки в использовании государственных средств и существенное ухудшение спортивных достижений украинских спортсменов на международных соревнованиях.

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Счетная палата Украины по результатам проведенного аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных Министерству молодежи и спорта Украины на подготовку резерва и состава национальных команд и обеспечение их участия в международных соревнованиях, выявила серьезные недостатки в использовании государственных средств и существенное ухудшение спортивных достижений украинских спортсменов на международных соревнованиях.

Об этом говорится в решении Комитета ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, которое обнародовал председатель парламентского комитета, народный депутат Украины Артур Палатный на своей странице в Фейсбук.

Так, по данным аудита Счетной палаты Украины, Минмолодежьспорт не создало условий для эффективного управления объектами государственной собственности для подготовки спортсменов национальных сборных команд, а также не обеспечило надлежащего функционирования системы внутреннего контроля за использованием бюджетных средств, что привело к неэффективному и нецелевому использованию средств госбюджета.

По итогам обсуждения Комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма решил рекомендовать Кабинету Министров Украины в 1 сентября 2018 разработать справедливую систему распределения бюджетных средств между олимпийскими видами спорта в соответствии с достигнутыми спортивными результатами на международной спортивной арене. Ускорить утверждение порядка погашения задолженности по заимствованиям, привлеченным под государственные гарантии с целью подготовки спортивных объектов для проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, а также определить источники финансирования работ для завершения второй очереди строительства стадиона «Арена Львов».

Кроме этого, парламентский комитет поручил Национальной полиции Украины принять меры по проверке фактов нарушений законодательства, указанных в результатах аудита Счетной палаты Украины.

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