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Порошенко: Единая православная поместная церковь не станет государственной
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19.04.2018 11:20
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Получение украинской православной церковью автокефалии никоим
образом не будет означать нарушение конституционного принципа
свободы совести, заявил президент Украины Петр Порошенко. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко
подчеркнул, что в религиозном вопросе насилие и запреты являются
недопустимыми Фото: president.gov.ua "Я хочу заверить, что томос
(указ. – ), на который мы так надеемся и для
получения которого прилагаем столько усилий, и появление признанной
единой поместной церкви никоим образом не будут означать нарушение
конституционного принципа свободы совести. Единая православная
поместная церковь не станет государственной. Все верующие имеют и
будут иметь право свободно выбирать себе как конкретный храм, так и
конкретную церковную юрисдикцию. И кто захочет остаться в той
церкви, которая сохранит единство с Русской православной церковью,
тоже сохраняют за собой это гарантированное право собственного
выбора", – заявил он.Порошенко подчеркнул, что в религиозном
вопросе насилие и запреты являются недопустимыми."Хочу отдельно
отметить неприемлемость любого насилия в межконфессиональных
отношениях. Его всплески, не приведи Господи, столкновения, точно
не будут приближать нас к цели, а будут отдалять. Более того: могут
сделать невозможным ее достижение. Будет автокефалия –
время все расставит по местам. Не за день, не за месяц и не за год,
но точно расставит", – добавил президент.В июне 2016 года
украинские парламентарии попросили вселенского патриарха
Варфоломея издать томос об автокефалии православной церкви в
Украине и признать недействительным акт 1686 года, которым Москва
вывела Киевский патриархат из-под юрисдикции Константинополя.В
сентябре 2017 года в ежегодном послании парламенту Порошенко
заявил, что признание автокефалии Украинской православной церкви,
на которое рассчитывает Киев, не означает появления в стране
так называемой государственной церкви. Президент также исключил
запрет деятельности других православных конфессий.17 апреля 2018
года Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций
заявил, что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к
появлению собственной автокефальной поместной церкви". Президент
призвал Раду поддержать его инициативу в кратчайшие сроки. По
словам главы государства, соответствующее обращение к патриарху
подписали все епископы Украинской православной церкви (Киевского
патриархата) и Украинской автокефальной православной церкви.
Порошенко подчеркнул, что если будет решение Рады, обращение
президента и церковных иерархов, то призыв передадут Варфоломею.18
апреля Порошенко провел встречу с предстоятелями
православных церквей Украины. В тот же день в Раде был
зарегистрирован проект постановления о поддержке обращения
президента к патриарху Варфоломею. Его авторами стали
представители всех фракций Верховной Рады, кроме
Оппозиционного блока. Нет между авторов и представителей
парламентской группы "Партия "Відродження".Сейчас Рада
рассматривает этот проект постановления.В Украине действует
Украинская православная церковь Киевского и Московского
патриархатов, Украинская автокефальная православная церковь и ряд
церквей других конфессий.
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