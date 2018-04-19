Получение украинской православной церковью автокефалии никоим образом не будет означать нарушение конституционного принципа свободы совести, заявил президент Украины Петр Порошенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко подчеркнул, что в религиозном вопросе насилие и запреты являются недопустимыми Фото: president.gov.ua "Я хочу заверить, что томос (указ. – ), на который мы так надеемся и для получения которого прилагаем столько усилий, и появление признанной единой поместной церкви никоим образом не будут означать нарушение конституционного принципа свободы совести. Единая православная поместная церковь не станет государственной. Все верующие имеют и будут иметь право свободно выбирать себе как конкретный храм, так и конкретную церковную юрисдикцию. И кто захочет остаться в той церкви, которая сохранит единство с Русской православной церковью, тоже сохраняют за собой это гарантированное право собственного выбора", – заявил он.Порошенко подчеркнул, что в религиозном вопросе насилие и запреты являются недопустимыми."Хочу отдельно отметить неприемлемость любого насилия в межконфессиональных отношениях. Его всплески, не приведи Господи, столкновения, точно не будут приближать нас к цели, а будут отдалять. Более того: могут сделать невозможным ее достижение. Будет автокефалия – время все расставит по местам. Не за день, не за месяц и не за год, но точно расставит", – добавил президент.В июне 2016 года украинские парламентарии попросили вселенского патриарха Варфоломея издать томос об автокефалии православной церкви в Украине и признать недействительным акт 1686 года, которым Москва вывела Киевский патриархат из-под юрисдикции Константинополя.В сентябре 2017 года в ежегодном послании парламенту Порошенко заявил, что признание автокефалии Украинской православной церкви, на которое рассчитывает Киев, не означает появления в стране так называемой государственной церкви. Президент также исключил запрет деятельности других православных конфессий.17 апреля 2018 года Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил, что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви". Президент призвал Раду поддержать его инициативу в кратчайшие сроки. По словам главы государства, соответствующее обращение к патриарху подписали все епископы Украинской православной церкви (Киевского патриархата) и Украинской автокефальной православной церкви. Порошенко подчеркнул, что если будет решение Рады, обращение президента и церковных иерархов, то призыв передадут Варфоломею.18 апреля Порошенко провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины. В тот же день в Раде был зарегистрирован проект постановления о поддержке обращения президента к патриарху Варфоломею. Его авторами стали представители всех фракций Верховной Рады, кроме Оппозиционного блока. Нет между авторов и представителей парламентской группы "Партия "Відродження".Сейчас Рада рассматривает этот проект постановления.В Украине действует Украинская православная церковь Киевского и Московского патриархатов, Украинская автокефальная православная церковь и ряд церквей других конфессий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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