|Рада поддержала обращение Порошенко к патриарху Варфоломею об автокефалии украинской церкви
|19.04.2018 11:22
|
Верховная Рада одобрила обращение президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.
Проект постановления № поддержали 268 народных депутатов, пишет издание Левый Берег.
«Как глава государства Украина, который представляет ее граждан, — в том числе и тех, которые принадлежат к украинскому православному сообществу, которые, благодаря Крещению, полученном от Константинопольской Матери-церкви 1030 лет назад, исповедуют православную христианскую веру, — прошу вас предоставить томос об автокефалии Православной церкви в Украине», — говорится в письме Петра Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею.
Президент подчеркивает, что патриарх Варфоломей – «единственный человек в мире, который имеет каноническое право и законную власть решать такого рода вопросы».
«Вся наша нация смотрит на вас с благоговением и надеждой, потому что именно в ваших силах — дарить нам единство, мир и согласие, в которых мы так нуждаемся и которых мы так долго были лишены», — говорится в тексте.