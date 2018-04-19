Тереза ​​Мэй обвинила РФ в "использовании кибернетического пространства как составляющей более широких усилий по подрыву международной системы"

Разведывательный альянс Five Eyes (Пять глаз FVEY), состоящий из Австралии, Канады, Новой Зеландии, США и Великобритании, собрались в Лондоне для проведения закрытого брифинга.

"Мы знаем, что Россия делает, и не следует сомневаться, что эта кибервойна является одним из крупнейших вызовов нашего времени. Вместе с нашими ближайшими союзниками, трое из которых находятся в настоящее время, мы круглосуточно работать со всеми доступными нам технологиями, чтобы не позволить агрессивным государствам и негосударственным игрокам взять верх ", - отметила британский премьер-министр Тереза Мэй, сообщает подразделение канадской радиовещательной корпорации CBC News.

В частности, она обвинила РФ в "использовании кибернетического пространства как составляющей более широких усилий по подрыву международной системы".

По ее словам, данные нападения активизировались рядом с согласованной кампанией дезинформации, которая состоялась после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипали и его дочери в британском городе Солсбери.

"Есть на свете люди и государства, не разделяют наши ценности, подход к свободе и основанного на правилах порядка. Поэтому друзьям единомышленникам, как мы, важно держаться вместе, чтобы выразить солидарность, направит четкий сигнал тем, кто не соблюдает правила", - отметил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Напомним, 17 апреля Большая Британия и США сообщили о киберактивнисть со стороны России , которая направлена на сетевые инфраструктурные устройства по всему миру. Отмечается, что целями кибератак являются правительственные и частные организации, а также поставщики интернет-услуг, которые поддерживают эти сектора. Кибератаки направленные на сетевые инфраструктурные устройства по всему миру, такие как маршрутизаторы, коммутаторы, брандмауэры и системы обнаружения сетевых вторжений (NIDS).

15 апреля Великобритания заявила, что готовится к кибератакам на РФ, если Москва попытается вмешаться в работу британской инфраструктуры. Национальная медицинская система и сеть ЛЭП уже находятся "в режиме высокой готовности к отражению кибератак".