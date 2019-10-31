Об этом заявил кинорежиссер, прежний арестант Кремля Олег Сенцов в своем выступлении на Форуме единства в Мариуполе, сообщает корреспондент Укринформа.

“Я хорошо помню, как это было тогда (на Евромайдане — ред.), той зимой, когда мы общались друг с другом вежливо, корректно, открыто и честно. Я помню тот свет и тепло, которое было между людьми. Это все помогало мне все пять лет. Я знал, ради чего я рисковал, я знал, ради чего сижу. Я знал, для чего я это делаю. Это мне помогало.

Приехав и увидев постепенно, что происходит в нашем обществе, я обнаружил, к моему большому сожалению, что мы все это потеряли. Революция Достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти, как бы горько это ни звучало”, - сказал Сенцов.

По его словам, мы очень агрессивны друг к другу, мы очень раздроблены, мы нетерпимы к любому мнению - своих, соседей и близких, у которых одна и та же цель.

“Мы чуть-чуть не сходимся в нашем понимании будущего Украины —и этот человек является для нас врагом. Это неправильно. Так нельзя. Даже маленькая страна, которая едина внутри, способна победить внешнего агрессора, который есть у нас. Раздробленная страна, воюющая друг с другом внутри, не способна победить никого”, - подчеркнул Сенцов.

Он отметил, что “мы разные — и в этом наша сила”.

“Мы никогда не станем монолитным арабским народом, ни одному лидеру не удастся здесь построить авторитарное государство, потому что мы разные. Это хорошо. Но мы должны почитать друг друга, людей, у которых другое мнение, которые видят по-другому будущее Украины, которые такие же, как мы, украинцы. Без уважения не будет ничего”, - сказав Сенцов.

В то же время он добавил: “Касаемо меня лично, то для меня идентификация своих происходит по одному простому вопросу: Чей Крым? И каждый человек будет для меня своим, если он на этот вопрос отвечает: “Крим — це Україна”.

Свое выступление Сенцов назвал “Третья проблема”. Две другие — это Путин и российская агрессия, а также коррупция.

“Я про них знал, еще находясь там (в заключении - ред). Но лишь вернувшись сюда, уже полтора месяца находясь в Украине, между украинцев, дома, я увидел и третью проблему — и это мы сами”, - подчеркнул Сенцов.

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