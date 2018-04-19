В проведении антитеррористической операции против активистов Майдана в феврале 2014 года планировалось привлечь около 1,5 тыс. солдат армейского спецназа. Об этом сегодня во время допроса в режиме видеоконференции по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича Оболонскому районному суду Киева заявил прежний командуючий ВМС Украины, экс-начальник Генерального штаба Юрий Ильин, передает кореспондент

"Из беседы с министроом обороны я уяснил, что военно-политическая обстановке в стране угрожающая. В 11 областях захвачены госучреждения. Во Львовской и Ивано-Франковской областях в большом количестве захвачено оружие. Министром обороны также мне было сообщено, что Министерству обороны доведено распоряжение от антитеррористического центра СБУ на приведение готовности сил по борьбе с терроризмом в повышеное состояние", - сказал Ильин.

По его словам, в зависимости от развития ситуации руководством АТЦ могло быть принято решение на проведение АТО в отдельных регионах Украины. При этом Генеральным штабом были уже подготовлены документы на привлечение отдельных воинских частей, которые будут задействованы в случае проведения антитеррористической операции.

"Это были подразделения 25-й отдельной парашутно-десантной бригады, это были подразделения отельного батальна морской пехоты. Всего там должно было быть порядка 1000-1500 человек личного состава, подразделения 801-го отряда спецыального назначения… Я отдал указания на подготовку частей к повышению боеготовности и готовности быть в полном снаряжении, но без боеприпасов и техники. Люди планировались быть привлечены на охрану гражданських объектов и воинских объектов", - от метил Ильин.

Он подчеркнул, что после подписания соглашения между Януковичем и оппозицией была дана команда на отбой антитеррористической операции и повышеной боеготовности.

Как сообщал , Оболонский районный суд Киева начал допрос бывшего командующего Военно-морских сил Украины Юрия Ильина в деле по обвинению в государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, на предыдущем заседании 18 апреля суд допросил в качестве свидетеля народного депутата Михаила Добкина.

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