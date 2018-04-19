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Счетная палата Украины нашла нарушения в использовании бюджетных средств Министерством спорта
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19.04.2018 11:28
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В связи с самоустранением Министерства спорта Украины от контроля
за некоторыми национальными спортивными федерациями, произошло
существенное ухудшение спортивных достижений украинских спортсменов
на международных соревнованиях, говорится в отчете Счетной палаты.
Комитет поручил Национальной полиции принять меры по проверке
фактов нарушений законодательства, указанных в результатах аудита
Счетной палаты Фото: Артур Палатний / Facebook Отмечается, что в
связи с самоустранением Минспорта от контроля за национальными
спортивными федерациями, произошло существенное ухудшение
спортивных достижений украинских спортсменов на международных
соревнованиях. Передача отдельных полномочий некоторым спортивным
федерациям произошла в рамках эксперимента.По итогам обсуждения
Комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и
туризма решил рекомендовать Кабмину до 1 сентября 2018 разработать
справедливую систему распределения бюджетных средств между
олимпийскими видами спорта в соответствии с достигнутыми
спортивными результатами на международной спортивной арене.Также
ускорить утверждение порядка погашения задолженности по
заимствованиям, привлеченным под государственные гарантии с целью
подготовки спортивных объектов для проведения в Украине финальной
части чемпионата Европы 2012 года по футболу, а также определить
источники финансирования работ для завершения второй очереди
строительства стадиона "Арена Львов".Кроме этого, комитет поручил
Национальной полиции Украины принять меры по проверке фактов
нарушений законодательства, указанных в результатах аудита Счетной
палаты Украины.
https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/posts/628032827533454
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