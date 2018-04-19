В связи с самоустранением Министерства спорта Украины от контроля за некоторыми национальными спортивными федерациями, произошло существенное ухудшение спортивных достижений украинских спортсменов на международных соревнованиях, говорится в отчете Счетной палаты. Комитет поручил Национальной полиции принять меры по проверке фактов нарушений законодательства, указанных в результатах аудита Счетной палаты Фото: Артур Палатний / Facebook Отмечается, что в связи с самоустранением Минспорта от контроля за национальными спортивными федерациями, произошло существенное ухудшение спортивных достижений украинских спортсменов на международных соревнованиях. Передача отдельных полномочий некоторым спортивным федерациям произошла в рамках эксперимента.По итогам обсуждения Комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма решил рекомендовать Кабмину до 1 сентября 2018 разработать справедливую систему распределения бюджетных средств между олимпийскими видами спорта в соответствии с достигнутыми спортивными результатами на международной спортивной арене.Также ускорить утверждение порядка погашения задолженности по заимствованиям, привлеченным под государственные гарантии с целью подготовки спортивных объектов для проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, а также определить источники финансирования работ для завершения второй очереди строительства стадиона "Арена Львов".Кроме этого, комитет поручил Национальной полиции Украины принять меры по проверке фактов нарушений законодательства, указанных в результатах аудита Счетной палаты Украины. https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/posts/628032827533454 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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