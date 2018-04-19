В Украине давно канули в лету времена, когда сумму взятки писали на салфетке, а деньги передавались в больших черных чемоданах в каком-нибудь загородном ресторане.

Об этом говорится в материале "", передает

"Взятку можно дать в виде доли собственности в компании и скрыть эту долю собственности через сложную корпоративную систему. Соответственно, никто не будет знать, кто настоящий хозяин. Взятку можно дать в форме квартиры. Была попытка дать такую взятку главе Минздрава. Взятка может быть в форме платы за обучение ребенка коррупционера за границей или бесплатной поездки на отдых", - рассказала исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

Отмечается, что иногда в ход идут хитроумные схемы.

"Если говорить о взятках на высоком уровне, когда речь идет о больших суммах, то преступники все чаще используют криптовалюты, офшорные зоны и пользуются схемой благотворительных фондов. Например, если чиновнику предлагают взятку, он в ответ говорит: "Нет-нет, ни в коем случае. Но вы можете помочь церкви, которая стоит в соседнем дворе. Например, дать миллион, пусть построят себе колокольню". А руководители этой церкви уже передадут определенный процент чиновнику. Но передают не непосредственно в руки, а через цепочку людей, которая внешне не вызовет никаких подозрений, следовательно раскрыть такую схему очень сложно. А на месте церкви может быть абсолютно любой объект", - уточнила юрист-криминалист Анна Маляр.

Именно в выстраивании такой цепочки, которая позволяет напрямую не контактировать с деньгами, и кроется вся суть коррупционного "искусства".

"Все делается через посредников Посредники могут быть двух видов: либо это люди, например, родственники, знакомые, друг, брат, сват, кто угодно. Это делается для того, чтобы дистанцироваться от взятки. Посредник второго типа - юридические лица, например, какая-нибудь фиктивная фирма, которая занимается предоставлением информационных услуг. "Предоставление информационных услуг" - понятие довольно размытое, четко нигде не определенное. И через эту фирму уже прогоняются деньги: якобы какой-то дядя Вася заказал услугу и ему якобы эту услугу предоставили. Посредников таких может быть несколько. Например, тот, кто дает деньги, переправляет их на фирму "Золотой волк", а эта фирма составляет фиктивный договор с такой же карманной фирмой "Серый кардинал", которая и обналичивает деньги", -пояснил адвокат Иван Либерман.

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