"Укртрансгаз" оценен в 328 млрд гривен Оценка, утвержденная "Нафтогазом", была сделана на основании отчета Ernst & Young НАК "Нафтогаз Украины" 12 апреля утвердил оценку стоимости основных средств ОАО "Укртрансгаз" на уровне 327 922 000 000 гривен. "ТЮВ [Тимошенко Юлия Владимировна] почти угадала. Только с валютой ошиблась", - сообщил заместитель руководителя департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк. Тимошенко ранее заявляла, что ГТС Украины стоит 300 млрд евро. Оценка, утвержденная "Нафтогазом", была сделана на основании отчета Ernst & Young. Напомним, "Укртрансгаз", 100% которого принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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