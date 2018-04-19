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"Укртрансгаз" оценен в 328 млрд гривен
19.04.2018 11:32
"Укртрансгаз" оценен в 328 млрд гривен
Оценка, утвержденная "Нафтогазом", была сделана на основании отчета Ernst & Young
НАК "Нафтогаз Украины" 12 апреля утвердил оценку стоимости основных средств ОАО "Укртрансгаз" на уровне 327 922 000 000 гривен.
"Укртрансгаз" оценен в 328 млрд гривен

"ТЮВ [Тимошенко Юлия Владимировна] почти угадала. Только с валютой ошиблась", -  сообщил заместитель руководителя департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк. Тимошенко ранее заявляла, что ГТС Украины стоит 300 млрд евро.

Оценка, утвержденная "Нафтогазом", была сделана на основании отчета Ernst & Young.

Напомним, "Укртрансгаз", 100% которого принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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