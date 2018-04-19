Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что 19 апреля обсудит с вселенским патриархом Варфоломеем вопрос предоставления православной церкви в Украине автокефалии. Порошенко подчеркнул, что украинская автокефальная поместная церковь является одной из институциональных основ независимости страны Фото: president.gov.ua Он подчеркнул, что украинская автокефальная поместная церковь является одной из институциональных основ независимости страны."Позвольте мне этот дух передать в телефонном разговоре с вселенским патриархом, который состоится прямо сейчас. И мы на сегодняшний день доведем позицию парламента, позицию президента, позицию народа и позицию украинских иерархов церковных", – заявил президент.17 апреля 2018 года Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил, что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви". Президент призвал Раду поддержать его инициативу в кратчайшие сроки. По словам главы государства, соответствующее обращение к патриарху подписали все епископы Украинской православной церкви (Киевского патриархата) и Украинской автокефальной православной церкви.18 апреля Порошенко провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины. В тот же день в Раде был зарегистрирован проект постановления о поддержке его обращения к Варфоломею. Его авторами стали представители всех фракций Верховной Рады, кроме Оппозиционного блока. Нет между авторов и представителей парламентской группы "Партия "Відродження".19 апреля Рада поддержала этот проект постановления. За" проголосовали 268 нардепов. В обращении говорится, что томос (указ) об автокефалии православной церкви в Украине "станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости".В июне 2016 года украинские парламентарии попросили вселенского патриарха Варфоломея издать томос об автокефалии православной церкви в Украине и признать недействительным акт 1686 года, которым Москва вывела Киевский патриархат из-под юрисдикции Константинополя.В сентябре 2017 года в ежегодном послании парламенту Порошенко заявил, что признание автокефалии Украинской православной церкви, на которое рассчитывает Киев, не означает появления в стране так называемой государственной церкви. Президент также исключил запрет деятельности других православных конфессий.В Украине действует Украинская православная церковь Киевского и Московского патриархатов, Украинская автокефальная православная церковь и ряд церквей других конфессий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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