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Порошенко заявил, что уже 19 апреля донесет до вселенского патриарха позицию Киева в вопросе автокефалии украинской православной церкви
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19.04.2018 11:36
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что 19 апреля обсудит с
вселенским патриархом Варфоломеем вопрос предоставления
православной церкви в Украине автокефалии.
Порошенко подчеркнул, что украинская автокефальная поместная
церковь является одной из институциональных основ независимости
страны Фото: president.gov.ua Он подчеркнул, что украинская
автокефальная поместная церковь является одной из институциональных
основ независимости страны."Позвольте мне этот дух передать в
телефонном разговоре с вселенским патриархом, который состоится
прямо сейчас. И мы на сегодняшний день доведем позицию парламента,
позицию президента, позицию народа и позицию украинских иерархов
церковных", – заявил президент.17 апреля 2018 года Порошенко на
совещании с руководством парламентских фракций заявил, что "на
сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной
автокефальной поместной церкви". Президент призвал Раду поддержать
его инициативу в кратчайшие сроки. По словам главы государства,
соответствующее обращение к патриарху подписали все епископы
Украинской православной церкви (Киевского патриархата) и Украинской
автокефальной православной церкви.18
апреля Порошенко провел встречу с предстоятелями
православных церквей Украины. В тот же день в Раде был
зарегистрирован проект постановления о поддержке его обращения
к Варфоломею. Его авторами стали представители всех
фракций Верховной Рады, кроме Оппозиционного блока. Нет между
авторов и представителей парламентской группы "Партия
"Відродження".19 апреля Рада поддержала этот проект
постановления. За" проголосовали 268 нардепов. В
обращении говорится, что томос (указ) об автокефалии
православной церкви в Украине "станет не только торжеством
православия, но и актом глубокой исторической справедливости".В
июне 2016 года украинские парламентарии попросили вселенского
патриарха Варфоломея издать томос об автокефалии православной
церкви в Украине и признать недействительным акт 1686 года,
которым Москва вывела Киевский патриархат из-под юрисдикции
Константинополя.В сентябре 2017 года в ежегодном послании
парламенту Порошенко заявил, что признание автокефалии Украинской
православной церкви, на которое рассчитывает Киев, не означает
появления в стране так называемой государственной церкви. Президент
также исключил запрет деятельности других православных конфессий.В
Украине действует Украинская православная церковь Киевского и
Московского патриархатов, Украинская автокефальная православная
церковь и ряд церквей других конфессий.
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