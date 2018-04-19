Просто прекрасные известия приходят с полей санкционного противостояния цивилизованного мира и недоимперии, подхватившей вирус реваншизма. И в данном случае речь идет о запрете правительства РФ своим компаниям «Роскосмос» и «Росатом» заключать новые контракты (именно новые) с компаниями из стран, которые активно вводят и поддерживают санкционный режим против Российской Федерации. В первую очередь этот запрет касается компаний из США.

Что же, можно считать это нокаутом? Ведь ни для кого в России не секрет, что российский уран сотнями и тысячами тонн уходит в США, а американские ракеты без российских двигателей могут взлететь разве что с батута. Однако это известно лишь тем, кто обитает в ограниченном от только остального мира мирке, а на деле все обстоит несколько иначе. Причем настолько “несколько”, что даже замечательный ура-патриот всея РФ Дмитрий Рогозин данные меры назвал выстрелом себе же в ногу, а он в этом знает толк…

Но, вернемся к сути вопроса, а именно, поставкам в США урана и ракетных двигателей. И если со вторым вопросом ситуация среднестатистическому гражданину более-менее ясна, ведь один только Space-X у всех на слуху и днем и ночью, то урановые моменты следует прояснить.

США и действительно импортируют практически весь уран в страну. Доля импорта этого химического элемента составляет 95%, причем основными поставщиками его в США являются и действительно Россия и Казахстан. Выходит, что Кремль таки нанес нокаут? Но не надо спешить откупоривать баночку юбилейной “боярки”.

Для начала обратим внимание на то, кто является в мире лидером по добыче и производству урана. Здесь на первом месте, как ни странно, не Россия, а Казахстан, добывающий ежегодно более 20 тыс тонн урана. На втором месте, тоже не Россия, а Канада, добывающая более 13 тыс тонн урана. На третьем месте Австралия с ежегодной добычей более 5,5 тыс тонн, далее Нигер, с более чем 4 тыс тонн/год. А вот пятое место, практически ноздря в ноздрю делит Россия с Намибией, добывая около 3 тыс тонн урана в год. Что интересно, на 10-м месте по добыче урана присутствует и Украина, но не об этом даже речь.

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Стоит отметить и то, что одними из самых богатых стран на разведанные запасы урана являются Австралия (1,7 млн тонн), Казахстан (более 940 тыс тонн), Канада (более 700 тыс тонн), Намибия (более 460 тыс тонн) и Южная Африка (около 450 тыс тонн). Разведанные же запасы урана в РФ составляют чуть более 390 тыс тонн.

Так это все я к чему? А, пожалуй, к тому, что если Россия перестанет поставлять уран в США, то сделает хуже только себе, расширив экспортные возможности Казахстана, а также переложив нагрузку на другие страны, такие, как соседняя и дружественная Канада, либо Австралия, ну и страны Африки. И куда же тогда девать свои освободившиеся ресурсы?

Но вернувшись к вопросам покорения космических далей, хочу напомнить, что Россия в прошлом году провела лишь два полета к МКС, в отличие от США, отправивших свои корабли к международной космической станции 5 раз на SpaceX и Cygnus. Меньше РФ к МКС слетала в 2017 году только Япония, 1 раз на Kounotori 6. И это при том, что в не таком уж и далеком 2010-м к МКС 100% полетов осуществляли корабли РФ!

И глядя на все эти факты, невольно задумываешься, антисанкции ли это, мощный нокаут капиталистки империалистам или просто сэппуку с высокодуховным привкусом?

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