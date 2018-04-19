Депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием президента Петра Порошенко.

Голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него и бизнеса.

Диалог идет на русском языке.

Онищенко обнародовал его в эфире программы «Украинский формат» на телеканале NewsOne вечером 18 апреля.

В ходе разговора собеседники обсуждают некую Юлю. «Она продолжает мутить против меня», – говорит человек с голосом, похожим на голос Порошенко. Онищенко предлагает устроить им встречу.

Депутат также сообщает: «В Дубаи встретил Злочевского, он уже год с Игорем (Кононенко – ред.) решает вопрос. Не знаю, доходит до Вас или нет все об их договоренностях. Злочевский попросил меня с Вами поговорить и сделать кое-какие предложения».

«Когда он встречается с Игорем, то того интересуют только поставки газа на его предприятия. А Коля хочет решить вопрос глобально», – говорит Онищенко.

Депутат отмечает, что Злочевский выкупил у «Кульчика» – польского бизнесмена Яна Кульчика – компанию (очевидно, «Куб-Газ»), которая добывает порядка 20 млн кубометров газа, а также выкупил компанию по гидроразрывам.

«Он (Злочевский) готов заключать все контракты с «Нефтегазом», с другими госкомпаниями и готов отдать 50% компании и делить прибыль 50/50″, – сказал Онищенко.

Депутат отметил, что есть договора о совместной деятельности с «Шеллом» и «Эксонмобил», «под них сделан специальный законопроект, который освобождает эти компании от рентных платежей как инвесторов», то есть рента до 2%.

«Коля готов зайти инвестором в эту компанию, поставить свою западную компанию, которая войдет инвестором в совместную деятельность. Можно все газовые активы оформлять на эту компанию, тем самым будет и экономия рентных платежей и всю экономику будем делить 50/50″, – заявил Онищенко.

«Вы в курсе, что Коля уже поставил на Ваши компании более 10 миллионов долларов?», – добавил он и собеседник ответил ему, что в курсе.

«Коля готов свернуть этот долг, включить его тоже в расчет. Это предложение он просит передать для вас», – заявил Онищенко.

Человек с голосом, похожим на голос Порошенко, ответил: «Так Коля хороший парень. Я подумаю, что можно сделать. Просто по нему в последнее время «возбудились» американцы».

Александр Онищенко объяснил «Украинской правде», что решил именно сейчас опубликовать эту запись в связи с презентацией своей книги.

«И 9 месяцев до выборов. Я постепенно буду другие материалы публиковать» – отметил он.

По его словам, дальше будет интереснее: «Это ягодки».

УП ожидает комментария и от Администрации президента относительно записи.

Онищенко не раз анонсировал обнародование пленок с компроматом на Порошенко.

Месяц назад депутат заявил, что есть как минимум одна запись разговора, где президент угрожает ему уголовным делам, «если кто-то не будет голосовать за его законодательство».

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