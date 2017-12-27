Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует увольнение главы государственного концерна "Укроборонпром" Романа Романова. Об этом глава украинского правительства сообщил во время заседания Кабинета министров.

По словам премьера, Романова нужно уволить за задолженность по зарплате работникам предприятия. При этом Гройсман подчеркнул, что поручал погасить задолженность по зарплате до 25 декабря.

"Задолженность не погашена... Я сегодня подпишу представление на имя президента. Советую руководителю "Укроборонпрома" сегодня уволиться самостоятельно, больше работать с вами я не буду. Придет новый руководитель, он найдет решение вопроса погашения задолженности по заработной плате", - заявил глава Кабинета министров.

Как сообщал MIGnews.com.uа, предприятие "СпецТехноЭкспорт", входящее в состав концерна "Укроборнпром", подписало контракт с государственной европейской компанией на поставку комплектующих к танкам T-72 на 2017-2019 года.

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