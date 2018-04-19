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В Днепре протестировали новый трамвай украинского производства (ВИДЕО)
19.04.2018 11:44
В Днепре протестировали новый трамвай украинского производства (ВИДЕО)

В Днепре провели тестирование нового трамвая К-1 М6, который произвели на заводе «Южмаш».

Электротранспорт ездил по первому трамвайному маршруту, информирует svodka.net.

Разработкой трехсекционного трамвая К-1 М6 два года занималась компания «Татра-Юг».

У нового электротранспорта низкие ступеньки, пассажировместительность составляет 267 человек.

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Салон оборудован эргономичными креслами и кое-где для людей с ограниченной мобильностью.

Также в вагоне установлены кондиционеры, светодиодное освещение, встроена система информирования пассажиров, предусмотрен Wi-Fi.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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