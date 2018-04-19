В Днепре провели тестирование нового трамвая К-1 М6, который произвели на заводе «Южмаш».

Электротранспорт ездил по первому трамвайному маршруту, информирует svodka.net.

Разработкой трехсекционного трамвая К-1 М6 два года занималась компания «Татра-Юг».

У нового электротранспорта низкие ступеньки, пассажировместительность составляет 267 человек.

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Салон оборудован эргономичными креслами и кое-где для людей с ограниченной мобильностью.

Также в вагоне установлены кондиционеры, светодиодное освещение, встроена система информирования пассажиров, предусмотрен Wi-Fi.

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