



Відома співачка Лоліта днями розповіла російським ЗМІ, що планує забрати доньку Єву з Києва, де дівчинка зараз закінчує 11 клас.



"Мене не пускали до України і не пустять навіть на випускний вечір, це вже зрозуміло. А моя мама у 75 років не зможе вести прямий ефір зі свята Єви - їй складно пояснити, як це зробити", - говорить Лоліта.



"Єва цьогоріч складатиме випускні іспити в школі, а потім багато-багато вчителів стануть займатися з нею, щоб вона вчилася далі. Ми не будемо в цьому році вступати до вишу, тому що Єві потрібна адаптація до російської мови. У Єви схильність до мов, вона добре говорить англійською, німецькою. Хочу, щоб вона стала перекладачем - літературним, технічним, яким завгодно. Але знаю точно, що в Україні вона вчитися не буде. І до Лондона не поїде - там наркотики, та й принц одружується - тож, моїй там вже робити нема чого. А про Росію поки думаємо, який ВНЗ обрати".





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