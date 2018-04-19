17 апреля в Тернопольской области 70-летний мужчина пытался изнасиловать 10-летнюю девочку, однако вскоре попал в больницу с двумя ножевыми ранениями. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции области, передает со ссылкой на .

По предварительным данным, пенсионер напоил водкой 10-летнюю соседку. После этого затащил ее в свою квартиру и пытался изнасиловать. На детские крики пришли женщины, которые увидели ситуацию, и сообщили о ней матери девочки.

Женщина, выбив дверь, попала к пенсионеру и оттащила дочь. После чего нанесла ножевые ранения обидчику. Мать забрала девочку домой, вызвала полицию и "скорую".

Раненый мужчина пришел к дому своей бывшей жены, которая вызвала ему медиков.

Девочку забрали в реанимацию, следов изнасилования на теле не обнаружили. Сейчас с ней работают психологи. Мужчину прооперировали, однако в сознание он до сих пор не пришел.

Маму девочки задержали, событие внесли в ЕРДР по ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Решается вопрос об открытии уголовного производства в отношении мужчины по статье 156 (развращение несовершеннолетних). Сейчас продолжается следствие.

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