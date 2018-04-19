|Киевсовет поддержал проект о прекращении договора по застройке Почтовой площади
|19.04.2018 11:48
|
Ранее В столице митинговали за сохранение Андреевского спуска и создание музея на Почтовой площадиКиевский совет поддержала в первом чтении проект решения о прекращении договора с компанией-инвестором "Хенсфорд-Украина", с которой в 2013 году КГГА заключила договор о строительстве торгово-развлекательного центра на Почтовой площади Киева.
Фото: из свободных источников
Проектом также предусмотрено продление археологических раскопок и создания музея истории Почтовой площади.
Автор проекта-решения Сергей Гусовский настаивал на голосовании за документ в целом, однако ему отказали.
Теперь в течение 10 дней в проект вносить правки, после чего снова вынесут документ на голосование в целом, информирует Общественное .
19 апреля во Киевской городской государственной администрацией собрались около 50 активистов, в очередной раз требовали прекратить договор о застройке исторической территории Почтовой площади и Андреевского спуска.
Напомним, что в Киеве начали терпеть МАФы , которые, как утверждают коммунальщики незаконно расположены в подземных переходах возле станции метро Площадь Независимости.
Поделитесь статьей с друзьями