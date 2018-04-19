Ранее В столице митинговали за сохранение Андреевского спуска и создание музея на Почтовой площади

Проектом также предусмотрено продление археологических раскопок и создания музея истории Почтовой площади.

Автор проекта-решения Сергей Гусовский настаивал на голосовании за документ в целом, однако ему отказали.

Теперь в течение 10 дней в проект вносить правки, после чего снова вынесут документ на голосование в целом, информирует Общественное .

19 апреля во Киевской городской государственной администрацией собрались около 50 активистов, в очередной раз требовали прекратить договор о застройке исторической территории Почтовой площади и Андреевского спуска.