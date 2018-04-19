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Киевсовет поддержал проект о прекращении договора по застройке Почтовой площади
19.04.2018 11:48
Киевсовет поддержал проект о прекращении договора по застройке Почтовой площади
Ранее В столице митинговали за сохранение Андреевского спуска и создание музея на Почтовой площади
Киевский совет поддержала в первом чтении проект решения о прекращении договора с компанией-инвестором "Хенсфорд-Украина", с которой в 2013 году КГГА заключила договор о строительстве торгово-развлекательного центра на Почтовой площади Киева.
Киевсовет поддержал проект о прекращении договора по застройке Почтовой площади Фото: из свободных источников

Проектом также предусмотрено продление археологических раскопок и создания музея истории Почтовой площади.

Автор проекта-решения Сергей Гусовский настаивал на голосовании за документ в целом, однако ему отказали.

Теперь в течение 10 дней в проект вносить правки, после чего снова вынесут документ на голосование в целом, информирует Общественное .

19 апреля во Киевской городской государственной администрацией собрались около 50 активистов, в очередной раз требовали прекратить договор о застройке исторической территории Почтовой площади и Андреевского спуска.

Напомним, что в  Киеве  начали терпеть МАФы , которые, как утверждают коммунальщики незаконно расположены в подземных переходах возле станции метро Площадь Независимости.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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