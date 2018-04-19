В российском музее военной техники восстановили уникальный советский танк Т-35 (видео) Специалисты Музея военной техники в Верхней Пышме(Свердловская область) восстановили уникальный советский тяжёлый танк T-35, который до сих пор является единственной в мире серийной военный машиной с пятью башнями! Советский тяжёлый пятибашенный танк Т-35 был разработан в Харькове в 1930-х годах. Его масса составляет 55 тонн, длина корпуса — почти 10 метров, высота — три с половиной метра. Всего было выпущено 59 таких танков, но большая их часть была потеряна уже в первый год Великой Отечественной войны.С 1933 по 1941 годы Т-35 принимали участие в парадах в Москве и Киеве и даже получили прозвища «Сухопутный броненосец» и «Парадный мамонт Сталина».Единственный уцелевший оригинальный экземпляр танка в настоящее время находится в танковом музее в Кубинке. Как сообщает телеканал «Звезда», в Музее военной техники в Верхней Пышме Т-35 восстановили по оригинальным заводским чертежам и фотографиям.Его сборка проводилась на базе реставрационного цеха предприятия «Уралэлектромедь». Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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