В российском музее военной техники восстановили уникальный советский танк Т-35 (видео)
19.04.2018 11:49
В российском музее военной техники восстановили уникальный
советский танк Т-35 (видео) Специалисты Музея военной техники
в Верхней Пышме(Свердловская область) восстановили уникальный
советский тяжёлый танк T-35, который до сих пор является
единственной в мире серийной военный машиной с пятью
башнями! Советский тяжёлый пятибашенный танк Т-35 был
разработан в Харькове в 1930-х годах. Его масса
составляет 55 тонн, длина корпуса — почти 10 метров,
высота — три с половиной метра. Всего было выпущено 59
таких танков, но большая их часть была потеряна уже
в первый год Великой Отечественной войны.С 1933
по 1941 годы Т-35 принимали участие в парадах
в Москве и Киеве и даже получили прозвища
«Сухопутный броненосец» и «Парадный мамонт
Сталина».Единственный уцелевший оригинальный экземпляр танка
в настоящее время находится в танковом музее
в Кубинке. Как сообщает телеканал «Звезда»,
в Музее военной техники в Верхней Пышме Т-35 восстановили
по оригинальным заводским чертежам и фотографиям.Его
сборка проводилась на базе реставрационного цеха предприятия
«Уралэлектромедь».