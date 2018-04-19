Цены на алюминий могут достичь $3000 за тонну в ближайшее время из-за санкций против РусАла,

Цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) подскочила на 2,5% — до $2600 за тонну из-за прогнозов в отношении возможного дефицита предложения металла на рынке. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.

Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg, передает Интерфакс-Украина.

Так, с 6 апреля, когда были введены санкции против российского алюминиевого гиганта РусАл, металл подорожал уже более чем на четверть.

Alcoa Corp предупредила в своем квартальном отчете о возможности в этом году более серьезного, чем ранее ожидалось, дефицита самого металла, а также необходимого для его производства глинозема.

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По мнению компании, существует также «значительная степень неопределенности» в отношении надежности глобальной производственной цепочки производства алюминия, учитывая санкции, протекционистские меры, перебои в поставках.

Ранее Rio Tinto Group, которая зависит от поставок сырья от РусАла, предупредила, что может быть вынуждена сократить производство.

Цены на алюминий могут достичь $3000 за тонну в ближайшее время из-за санкций против РусАла, полагает аналитик CRU Group Джеки Ван. Последний раз цены на алюминий превышали $3000 за тонну в 2008 году.

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Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

По данным Bloomberg в первые дни санкций потери российских бизнесменов из-за падения стоимости акций их компаний превысили $16 млрд.

Кроме того, 11 апреля цены на алюминий побили 30-летний рекорд из-за санкций против РусАла.

При этом компания запустила экстренный план и попросила клиентов перейти на расчеты в евро вместо долларов для того, чтобы обойти санкции США.

Позже акционер и крупнейший покупатель продукции РусАла — Glencore, объявил форс-мажор по контрактам на 50 тыс. тонн металла предположительно российского происхождения.

Акции РусАла потеряли на торгах на Гонконгской фондовой бирже в понедельник, 16 апреля, уже более 20%, пробив очередные исторические минимумы.

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