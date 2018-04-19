В 2014 году в Крыму подготовили две батальонно-тактические группы, на полуостров прибыли отряды спецназа, военные могли выполнять задачи только после объявления военного положения, заявил прежний командующий ВМС Украины, экс-начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин, давая показания в суде по делу о госизмене экс-президента Украины Виктор Янукович. Скриншот: Генеральна прокуратура України / YouTube Ильин дает показания из оккупированного Крыма в режиме видеоконференции на заседании суда по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Заседание транслируют в YouTube-канале Генпрокуратуры Украины."К середине января 2014-го накопилась информация для анализа и выработки возможных сценариев развития событий. Худший их них – вывод Крыма из подчинения в случае неконституционной смены власти в стране. На наши доклады реакции не было, и я инициировал совещание у начальника Генштаба. Хотел рассмотреть вопрос о политической обстановке в Крыму", – рассказал он.По словам Ильина, на совещании он предупредил, что при худшем сценарии военные в Крыму останутся заложниками ситуации, поскольку согласно закону они не могут действовать без военного положения."Позже у меня сложилось мнение, что серьезно к моим словам не отнеслись. Поэтому я приказал своим подчиненным отрабатывать план на случай худшего сценария", – заявил Ильин.Он добавил, что на территории полуострова подготовили две батальонно-тактические группы, также прибыли отряды спецназа, военные могли выполнять задачи только после объявления военного положения.В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти.Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.С 2012-го по 2014 год Ильин был командующим Военно-морскими силами Украины. 19 февраля 2014 года Виктор Янукович назначил его начальником Генерального штаба. На этой должности Ильин пробыл только 10 дней – до 28 февраля.По данным издания "Главком", после назначения Ильин приказал украинским военнослужащим зачистить Майдан, однако его подчиненные не выполнили приказ.В сентябре 2014 года Генеральная прокуратура открыла в отношении Ильина уголовное производство по статье "дезертирство". По данным ведомства, находясь в распоряжении министра обороны Украины, адмирал в конце мая покинул место службы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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