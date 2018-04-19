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Экс-начальник Генштаба Ильин заявил, что в 2014 году военнослужашие в Крыму не могли действовать, поскольку не было военного положения
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19.04.2018 11:53
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В 2014 году в Крыму подготовили две батальонно-тактические группы,
на полуостров прибыли отряды спецназа, военные могли выполнять
задачи только после объявления военного положения, заявил прежний
командующий ВМС Украины, экс-начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин,
давая показания в суде по делу о госизмене экс-президента Украины
Виктор Янукович. Скриншот: Генеральна прокуратура України / YouTube
Ильин дает показания из оккупированного Крыма в режиме
видеоконференции на заседании суда по делу о государственной измене
бывшего президента Украины Виктора Януковича. Заседание транслируют
в YouTube-канале Генпрокуратуры Украины."К середине января 2014-го
накопилась информация для анализа и выработки возможных сценариев
развития событий. Худший их них – вывод Крыма из подчинения в
случае неконституционной смены власти в стране. На наши доклады
реакции не было, и я инициировал совещание у начальника Генштаба.
Хотел рассмотреть вопрос о политической обстановке в Крыму", –
рассказал он.По словам Ильина, на совещании он предупредил, что при
худшем сценарии военные в Крыму останутся заложниками
ситуации, поскольку согласно закону они не могут действовать без
военного положения."Позже у меня сложилось мнение, что серьезно к
моим словам не отнеслись. Поэтому я приказал своим подчиненным
отрабатывать план на случай худшего сценария", – заявил
Ильин.Он добавил, что на территории полуострова подготовили две
батальонно-тактические группы, также прибыли отряды спецназа,
военные могли выполнять задачи только после объявления военного
положения.В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине
произошли массовые протесты, которые привели к смене власти.Россия
аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума
16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается
Украиной и большинством стран мира.С 2012-го по 2014 год Ильин был
командующим Военно-морскими силами Украины. 19 февраля 2014 года
Виктор Янукович назначил его начальником Генерального штаба. На
этой должности Ильин пробыл только 10 дней – до 28
февраля.По данным издания "Главком", после назначения
Ильин приказал украинским военнослужащим зачистить
Майдан, однако его подчиненные не выполнили приказ.В сентябре 2014
года Генеральная прокуратура открыла в отношении Ильина уголовное
производство по статье "дезертирство". По данным ведомства,
находясь в распоряжении министра обороны Украины, адмирал в конце
мая покинул место службы.
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