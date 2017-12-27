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Колесников: Биткоин – это жетон на метро по маршруту Киев – Токио
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27.12.2017 12:42
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Криптовалюты в нынешнем виде являются мыльным пузырем, заявил в
интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону
экс-вице-премьер Украины Борис Колесников. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Колесников: Будущее у криптовалют,
может быть, и есть Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com Отвечая на
вопрос, верит ли он в биткоины, Колесников сказал: "Ну, чтобы было
понятно: это жетон на метро по маршруту Киев – Токио"."Будущее
у криптовалют, может быть, и есть, но то, как сегодня к этому
относятся… Разработайте, пожалуйста, то, что когда-нибудь будет
востребовано, и поменяйте это на доллары. Смотрите, там уже по 500
миллиардов капитализация… А посмотрите по сделкам, сколько их? А в
мире сколько в день совершается? До 200 тысяч долларов. То есть
это – мыльный пузырь", – считает
Колесников.Биткоин – электронная
криптовалюта, используемая для обмена на товары или услуги у
продавцов, которые согласны ее принимать. Она была создана в
2008 году анонимным математиком или группой математиков. Курс
биткоина по состоянию на 26 декабря, согласно данным
специализированного портала Coinmarketcap, составляет $14
тыс., хотя 17 декабря он достигал рекордной отметки в $19
783.В аналитической записке инвестбанка Morgan Stanley говорится,
что курс биткоина может упасть до нуля, если в мире не начнут
принимать его в качестве платежного средства. По данным
финучреждения, из 500 крупнейших мировых онлайн-ретейлеров в
качестве расчетного средства биткоин сейчас принимают только три
игрока.
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