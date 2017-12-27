Криптовалюты в нынешнем виде являются мыльным пузырем, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-вице-премьер Украины Борис Колесников. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Колесников: Будущее у криптовалют, может быть, и есть Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com Отвечая на вопрос, верит ли он в биткоины, Колесников сказал: "Ну, чтобы было понятно: это жетон на метро по маршруту Киев – Токио"."Будущее у криптовалют, может быть, и есть, но то, как сегодня к этому относятся… Разработайте, пожалуйста, то, что когда-нибудь будет востребовано, и поменяйте это на доллары. Смотрите, там уже по 500 миллиардов капитализация… А посмотрите по сделкам, сколько их? А в мире сколько в день совершается? До 200 тысяч долларов. То есть это – мыльный пузырь", – считает Колесников.Биткоин – электронная криптовалюта, используемая для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны ее принимать. Она была создана в 2008 году анонимным математиком или группой математиков. Курс биткоина по состоянию на 26 декабря, согласно данным специализированного портала Coinmarketcap, составляет $14 тыс., хотя 17 декабря он достигал рекордной отметки в $19 783.В аналитической записке инвестбанка Morgan Stanley говорится, что курс биткоина может упасть до нуля, если в мире не начнут принимать его в качестве платежного средства. По данным финучреждения, из 500 крупнейших мировых онлайн-ретейлеров в качестве расчетного средства биткоин сейчас принимают только три игрока. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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