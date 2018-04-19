В четверг, 19 апреля, внефракционный народный депутат Виктория Пташник пришла на работу на последних днях беременности, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что Пташник представляла законопреокт о защите экономической конкуренции.

"Девять месяцев мы готовили этот законопроект. Комитет провел работу. Имейте уважение к Виктории Пташник, которая пришла докладывать в зал, а должна была сегодня находиться в больнице в ожидании сыночка или доченьки. Она пришла убедить нас, что этот закон должен быть поддержан", - подчекнулспикер Андрей Парубий.

Стоит отметить, что Парубий несколько раз ставил законопроект на голосование, но поддержки он не получил.

Кроме этого, Пташник с мужем Александром уже воспитывают семилетнего сына Евгения.

Как сообщал svodka.net ранее, Светлана Лобода, которая в нынешнее время находится на седьмом месяце беременности, отменила все выступления. Подробности об ожидании ребенка рассказал отец Светланы Сергей Васильевич. По его словам, в клинике, которую выбрала для родов Лобода, ранее рожали своих детей Мадонна , Виктория Бекхэм и Алсу. Там роженицам предоставляют трехкомнатную палату, кормят едой от шеф-повара и делают маникюр.

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