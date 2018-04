Онищенко в интервью Independent рассказал, как потратил $ 30 млн на дискредитацию Яценюка Офис прозападного президента Петра Порошенко усиленно отрицает обвинения со стороны бывшего парламентария и олигарха Александра Онищенко прежний союзник обвиняет в масштабной политической и финансовой коррупции высших чиновников Украины, чье правительство получил миллиарды долларов международного финансирования в период после восстания, которое повергло бывшего диктатора Виктора Януковича. Фото: www.dsnews.ua Онищенко бежал в Лондон, где он теперь живет в изгнании, обвиненный украинскими властями в коррупции. В серии громких заявлений г-н Онищенко утверждает, что избрание его народным депутатом стало возможным после того, как он заплатил высокопоставленному парламентарию $ 6 млн. Он также утверждает, что государственный чиновник попросил его организовать и финансировать клеветническую кампанию против бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Кампания, по его словам, стоила около $ 3 млн в месяц и продолжалась в течение почти 10 месяцев, сообщает The Independent . Яценюк подал в отставку в апреле этого года после того, как потерял популярность. Офис Президента сказал, что господин Онищенко пытается политизировать уголовное дело против него и "притворяется жертвой политических репрессий. Это мотивация его абсолютно безосновательных обвинений" . The Independent не смогла проверить обвинения господина Онищенко и не называет главного фигуранта и его посредников по юридическим причинам. Его обвинения раздаются после того, как ЕС, МВФ и другие члены международного сообщества выражают обеспокоенность, что очень мало делается для преодоления тотальной коррупции в стране. Администрация господина Порошенко была подвергнута критике за неспособность привлечь к ответственности ни одного члена режима Януковича, и в рейтинге коррупции Transparency International 2015 года Украина занимает 130 место из 168 стран. Однако власть господина Порошенко получила определенное одобрения меры по борьбе с коррупцией, в частности создание Национального бюро по борьбе с коррупцией (НАБУ) и реформирования системы государственных закупок. Но эти организации тоже критикуют за неспособность обуздать эпидемию преступлений "белых воротничков", что отпугивает западных инвесторов. НАБУ утверждает, что господин Онищенко организовал хищение государственных средств в рамках совместной программы с газовой компанией "Укргаздобыча". НАБУ утверждает, что схема нанесла убыток державиу размере около £ 50 млн. Детективы НАБУ также изъяли 10 квартир, девять домов, 10 участков земли, 39 банковских счетов, а также 11 автомобилей, принадлежащих Онищенко и его подозреваемым сообщникам. Господин Онищенко утверждает, что дело сфабриковано и политически мотивировано. 47-летний отец двоих детей родился в селе близко от Ростова в России - в регионе коневодства. Любовь к лошадям у него была всегда, а потом он стал чемпионом по конкуру и занялся разведением лошадей. Он утверждает, что его баллотирования в депутаты было поставлено под угрозу в 2014 году, потому что он был за пределами страны, представляя конную команду Украины на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Его отсутствие, как он утверждал, означала, что он не отвечал избирательному законодательству относительно того, как долго он проживал в Украине. Но за два дня до крайнего срока для выдвижения в кандидаты в депутаты, как утверждает господин Онищенко, ему позвонил высокопоставленный: "Вы должны прийти, вы встретиться с моим человеком. Она объяснит, что делать". Он утверждает: "Я встретился с этим человеком, и он сказал мне, На вопрос, как он может доказать это, господин Онищенко говорит, что он ничего не записал, но готов пройти тест на детекторе лжи. На вопрос, что он чувствовал по поводу такого платежа, он отвечает: "У нас была эта привычка в течение 20 лет. Всегда была та же система. Они (власть) имеют власть, они имеют налоговую администрацию, у них есть генеральный прокурор. Если они хотят создать для вас проблемы, они это сделают. Они могут полностью вас уничтожить. Вы должны найти способ, чтобы иметь хорошие отношения ". Он сказал, что во время режима Януковича таким бизнесменам, как он, пришлось после уплаты налогов отдать половину прибыли президенту. Он описывает нынешний механизм взяточничества, как это привычное дело. На вопрос о том, как было уплачено $ 6 млн взятки, о котором он упоминал, он улыбается: "На самом деле этот раз мы заплатили гривнами (в местной валюте), следовательно это было пять или шесть мешков". Он разводит руки на ширину спортивной сумки: "Вы получаете специальные мешки из банков, чтобы нести много денег. , - сказал он. Господин Онищенко утверждает, что другие, по предъявленным ему обвинениям, откаты были немного "тоньше". Он говорит, показывая The Independent серию SMS-сообщений, которые, как он утверждает, является инструкциями посредника об оплате, которую чиновник потребовал в размере 2000 гривен (около £ 60) за 1000 проданных им кубических метров газа. К тому же, как он утверждает, агент чиновника лично приходил в его кабинет и забрал $ 1 млн наличными на "карманные расходы". Когда его спросили, почему он хотел стать депутатом, господин Онищенко отвечает с откровенностью, что пугает: "Для того, чтобы защитить свой бизнес". Он говорит, что все сначала прошло хорошо, но потом, как он утверждает, чиновник сказал, что их бизнес-план блокирует премьер-министр Арсений Яценюк. Господин Яценюк, экономист, адвокат и парламентарий течение длительного времени, был первым премьер-министром после революции Майдана. Но, по словам господина Онищенко, чиновник был убежден, что премьер-министр должен уйти. Он утверждает, что чиновник сказал: "Он наш враг и уничтожит все, что мы хотим сделать ... Вы должны помочь мне сбросить его, потому что с ним мы никогда не достигнем желаемого». Господин Онищенко говорит, что так он организовал отдел пропаганды против избранного премьер-министра. "Я убил его за один год", - говорит он, утверждая, что рейтинг господина Яценюка упал с 30 до 1 процента. С его месячного бюджета в $ 3 млн, как утверждает Онищенко, он финансировал акции протеста против Яценюка, платил ультраправым националистам, чтобы те проводили антиправительственные акции, и подкупал СМИ для запуска сюжетов против Яценюка. На вопрос, сколько платили присутствующим, он немного расплывчато ответил: "У $ 50 или где-то. Есть компании, которые организуют это" . По словам Онищенко, его пропагандистская машина задействует практически каждого врага, которого господин Яценюк когда-нибудь нажил. Были ли эти обвинения правдивы? "Я не знаю точно, что-то было правдой, то нет. Я никогда не проверял. Моей целью было просто сделать скандал" , - сказал он. Онищенко утверждает, что его группа также помогала организовывать массовые демонстрации, чтобы подчеркнуть политические ошибки, которые господин Яценюк мог делать. Господин Яценюк был заменен в апреле Гройсманом, кандидатом, которого выдвинул Президент, хотя его первую отставку отклонила правящая коалиция.



