|Боевики ДНР начали жаловаться на свою нелегкую жизнь
|19.04.2018 11:57
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Боевики непризнанной ДНР жалуются, что жить в «республике» стало невыносимо.
Нет ни дома, ни работы, ни денег, передает слова террористов в Twitter блогер Necro Mancer.
«Местные, которые выступили за РФ, сидят без работы, без помещений, искалеченные, ограбленные, униженные, под обстрелами ВСУ. Периодически им отключают воду, пропадает свет и газ. В Россию уехать не могут, потому что нет регистрации. В Украине — сразу посадят. Дома нет ни работы, ни жилья. А Путин продолжает говорить о каком-то партнерстве», — пишут боевики в соцсетях.
Пост вызвал оживленное обсуждение. Террористам сказали, что успокаивать их не собираются и посоветовали сдаваться украинским военным. Если жизнь в «молодой республике» им резко перестала нравиться.
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