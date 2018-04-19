Количество задержанных активистов в Ереване (Армения- ред.) увеличилось до 30 человек. Об этом сообщает со ссылкой на NEWS.am.

В полиции также заявили, что организаторы проходящей в Ереване акции под "мирными" лозунгами пытаются скрыть противозаконные действия.

Как отмечается в заявлении, продолжающиеся с 13 апреля перманентные митинги шествия стали причиной нарушения прав тысяч граждан на свободу передвижения, работы многочисленных организаций. Собрания сопровождались массовыми беспорядками, в ходе которых было применено насилие в отношении граждан, уничтожено имущество, ставилась под угрозу безопасность жизни и здоровья граждан, общественная безопасность. Организаторы митинга игнорируют призывы полиции.



Тот же стиль действий продолжился утром 19 апреля, когда демонстранты во главе с организаторами акции блокировали вход в один из корпусов правительства. Не подчиняясь требованиям полиции, они не только продолжили противозаконные действия, но и применили насилие к полицейским.



"Подобное поведение выходит за рамка мирных митингов и вновь доказывает, что организаторы собрания под «мирными» лозунгами пытаются скрыть противозаконные действия", - отмечается в заявлении.



В подобных условиях полицейские вынуждены применить административные меры в отношении правонарушителей, отмечается в заявлении.



В Минздраве страны сообщили, что, по состоянию на 12:00 19 апреля в больницах Еревана продолжают оставаться 3 пострадавших во время столкновений демонстрантов и полиции.

Двое их них находятся в отделении травматологии медобъединения № 2 и отделении травматологии и ортопедии больничного комплекса №1 "Гераци" Еревана с 16 апреля. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.



Третий пострадавший с ушибами мягких тканей сегодня был доставлен в медцентр "Сурб Григор Лучаворич". Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, больной находится под контролем.

Как сообщал , в центре армянской столицы Еревана возобновились столкновения оппозиционеров и полиции.



Напомним, накануне полиция в Армении задержала почти 90 митингующих.

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