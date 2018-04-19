|Протесты в Армении: количество задержанных увеличилось
|19.04.2018 11:59
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Количество задержанных активистов в Ереване (Армения- ред.) увеличилось до 30 человек. Об этом сообщает со ссылкой на NEWS.am.
В полиции также заявили, что организаторы проходящей в Ереване акции под "мирными" лозунгами пытаются скрыть противозаконные действия.
Как отмечается в заявлении, продолжающиеся с 13 апреля
перманентные митинги шествия стали причиной нарушения прав тысяч
граждан на свободу передвижения, работы многочисленных организаций.
Собрания сопровождались массовыми беспорядками, в ходе которых было
применено насилие в отношении граждан, уничтожено имущество,
ставилась под угрозу безопасность жизни и здоровья граждан,
общественная безопасность. Организаторы митинга игнорируют призывы
полиции.
Двое их них находятся в отделении травматологии медобъединения №
2 и отделении травматологии и ортопедии больничного комплекса №1
"Гераци" Еревана с 16 апреля. Врачи оценивают их состояние как
удовлетворительное.
Как сообщал , в центре армянской столицы Еревана возобновились
столкновения оппозиционеров и полиции.
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