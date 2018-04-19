Депутаты Киевсовета поддержали постановление о создании музея на месте археологических раскопок на Почтовой площади в первом чтении.

«За» проголосовали 97 депутатов совета, информирует svodka.net.

Как известно, 21 февраля 2018 года комиссия Киевсовета по вопросам культуры выступила за приостановление инвестиционного договора с застройщиком ТРЦ на Почтовой площади. Вместо ТРЦ депутаты предлагают построить на этом участке музей истории Киева. Проект соответствующего постановления был проголосован почти единогласно. Воздержалась только председатель комиссии Виктория Муха.

По ее мнению, чтобы выносить проект решения на пленарное заседание Киевсовета, его нужно доработать.

«Этот вопрос рассматривала бюджетная комиссия, и у нее осталось много вопросов к тому, как будет реализовано это решение», — утверждает она.

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В то же время автор проекта решения депутат от «Самопомощи» Сергей Гусовский не видит никаких противоречий в нем. «Сейчас нам нужно создать музей. Мы должны думать о будущем. У нас на чашах весов два объекта — музей и торговый центр. Я считаю, что город должен сделать выбор в пользу музея, поскольку это будущее. Сейчас главное — приостановить договор с инвестором и продолжить археологические раскопки. Финансовые и юридические моменты мы будем решать постепенно», — пояснил Гусовский.

Вариант о том, что инвестор может подать в суд на решение Киевсовета, депутат от «Самопомощи» не рассматривает. По его мнению, у города есть несколько козырей. Во-первых, инвестиционный договор был составлен без землеотвода. Фактически инвестор не имеет прав на земельный участок, на котором хотел строить ТРЦ. Он сейчас находится в коммунальной собственности города.

Во-вторых, при подписании договора инвестор взял на себя обязательство обеспечить полноценные археологические раскопки на участке. Однако этого действительно сделано не было.

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Кто будет заниматься созданием музея на Почтовой площади

В проекте решения указывается, что созданием музея на месте археологических раскопок на Почтовой площади должен заниматься «Музей истории Киева». При этом в самом музее с этим не согласны.

«Мы государственное учреждение, а не коммунальное предприятие. Проект решения действительно делает нас ответственными за создание музея на Почтовой площади, в том числе и за приостановление договора с инвестором, однако мы не имеем на это полномочий», — возмущается заместитель директора Музея истории Киева Татьяна Лютая.

При этом Михаил Сагайдак не видит никаких противоречий, поскольку археологи и раньше передавали все результаты раскопок Музею истории Киева.

Также документ предполагает, что компания, которая будет строить музей на Почтовой площади, будет избрана на конкурсе, в котором будут принимать участие не только украинские, но и иностранные компании.

«Сейчас сложно назвать дату проведения конкурса. Все будет зависеть от того, когда город станет собственником земли под музей. Лишь тогда можно будет говорить о проведении конкурса. Также важно учитывать и факт археологических раскопок. Пока археологи раскопали лишь небольшую часть. Еще неизвестно, что ждет нас дальше», — сказал Гусовский.

Как известно, начиная с 2015 года на Почтовой площади во время подготовительных работ к строительству торгово-развлекательного центра археологи нашли уникальные артефакты XI-XII веков. Сюда приезжал мэр Виталий Кличко. Он пообещал, что на этом месте будет музей. Представитель застройщика тоже подтвердил эту информацию, но весной 2017 года прекратил финансирование археологических раскопок.

Также вместо необходимых 1 тыс. кв. м инвестор предлагает под музей только лишь 110 кв м.

«На самом деле этого очень мало. Это лишь одна десятая необходимой площади. Для этого объекта необходимо хотя бы 1 тыс. кв. м (всего площадь раскопок составляет около 2 тыс. кв. м — Delo.UA). Такая площадь необходима для создания музея совершенно нового типа», — говорит руководитель раскопок на Почтовой площади Максим Вакулюк.

Отметим, что бюджет на 2018 год не предусматривает строительства музея на Почтовой площади.

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