|"Я не виноват, что у радикалов вместо лица задница". Мельничук рассказал о драке с Линько после телеэфира
|19.04.2018 12:01
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https://www.facebook.com/SergiyMelnuchykKombatAidar/posts/2130875443810228
На фото и видео видно, что Мельничук разбил нос Линько. Радикал сказал, что заявление писать не будет, но сделает все, чтобы Мельничук ответил по закону.Во время эфира Мельничук заявил, что у него есть документальное подтверждение фактов, что в его отсутствие в Раде использовали поддельную карточку для голосования.Линько начал отрицать это, заявив, что Мельничук сам "пошел и продался". Депутаты пытались подраться, но ведущие их остановили.Радикальная партия исключила Мельничука из своих рядов в феврале 2015 года за "действия, которые дискредитируют звание народного депутата Украины, и за нарушение присяги народного депутата Украины".
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