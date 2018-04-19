Внефракционный народный депутат, первый командир добровольческого батальона "Айдар" Сергей Мельничук пытался ударить нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько еще во время эфира на телеканале NewsOne, но ведущие не дали это сделать. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мельничук разбил нос Линько Фото: Сергій Мельничук / Facebook "Линько сказал, что я сзади ударил его в лицо... Я не виноват, что у радикалов вместо лица задница", – написал Мельничук. https://www.facebook.com/SergiyMelnuchykKombatAidar/posts/2130875443810228 На фото и видео видно, что Мельничук разбил нос Линько. Радикал сказал, что заявление писать не будет, но сделает все, чтобы Мельничук ответил по закону.Во время эфира Мельничук заявил, что у него есть документальное подтверждение фактов, что в его отсутствие в Раде использовали поддельную карточку для голосования.Линько начал отрицать это, заявив, что Мельничук сам "пошел и продался". Депутаты пытались подраться, но ведущие их остановили.Радикальная партия исключила Мельничука из своих рядов в феврале 2015 года за "действия, которые дискредитируют звание народного депутата Украины, и за нарушение присяги народного депутата Украины". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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