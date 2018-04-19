В четверг, 19 апреля, Верховная Рада Украины поддержала постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии украинской поместной православной церкви. За соответствующее решение проголосовало 268 народных депутатов при 226 необходимых голосах. Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 19 апреля, президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде назвал восстановлением глубокой исторической справедливости создание в Украине православной церкви. Президент считает, что долгожданный томос об автокефалии больше укрепит религиозную свободу в Украине и межконфессионный мир, усилит права и свободы граждан Украины, которые перестанут делиться на якобы канонических и неканонических. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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