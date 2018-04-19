Российский государственный деятель, прежний член Совета Федерации Евгений Тарло заявил, что Украину нужно вернуть в состояние республики, передает со ссылкой на .

"Нужно по-другому построить ситуацию, нужно опираться на украинцев в Украине, и не только вот тот конфликт военный. По всей Украине наши сторонники, братья и друзья… Нам нужно возвратить Украину в то состояние, в котором она была. Была Украинская республика…", - заявил Тарло.

Он добавил, что в России есть много украинцев, которым нужно финансово помогать для реализации плана, и привел в пример экс-премьера Украины Николая Азарова.















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