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Самолетом в Россию отправили две неразорвавшиеся в Сирии американские ракеты "в достаточно хорошем состоянии" - СМИ
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19.04.2018 12:09
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Источник агентства ТАСС сообщил, что сирийские военные нашли две
неразорвавшиеся американские ракеты 17 апреля. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке В ночь на 14 апреля США,
Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии,
которые связаны с химическим оружием Фото: ЕРА Отмечается, что
неразорвавшиеся ракеты были найдены сирийскими военными "в довольно
хорошем состоянии" 17 апреля. На следующий день их отправили
самолетом в Россию.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и
Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые
связаны с химическим оружием. Спецоперация стала ответом
на применение химического оружия в городе Думе в
Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные
страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента
Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО
в Сирии в отражении атаки США и их союзников не
участвовали. В Пентагоне заявили, что в ходе
спецоперации были нанесены удары по трем
объектам: научно-исследовательскому центру в Дамаске,
хранилищу химического оружия возле Хомса и находящемуся неподалеку
командному посту.
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