Источник агентства ТАСС сообщил, что сирийские военные нашли две неразорвавшиеся американские ракеты 17 апреля. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые связаны с химическим оружием Фото: ЕРА Отмечается, что неразорвавшиеся ракеты были найдены сирийскими военными "в довольно хорошем состоянии" 17 апреля. На следующий день их отправили самолетом в Россию.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые связаны с химическим оружием. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. В Пентагоне заявили, что в ходе спецоперации были нанесены удары по трем объектам: научно-исследовательскому центру в Дамаске, хранилищу химического оружия возле Хомса и находящемуся неподалеку командному посту. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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