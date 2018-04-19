В четверг в оккупированном Крыму на так называемом Ялтинском
международном экономическом форуме с речью выступили депутат
немецкого Бундестага Маркус Фронмайер и вице-мэр австрийского
города Линц Детлеф Виммер, сообщает со ссылкой на ТАСС.
"Форум стал местом встречи для разных стран. Мы можем
обмениваться мнениями, позициями ... Сейчас очень сложное время -
много конфликтов, и именно сейчас очень важно обмениваться мнениями
и позициями ... Я сам в Бундестаге отвечаю за экономическое
сотрудничество и политику развития, и буду рад пообщаться с
политиками, предпринимателями, гостями форума ", - цитирует слова
немецкого парламентария издание.
По словам Фронмайера, он приезжает в Крым с 2016 года.
Другой политик, вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер,
пошел дальше и заявил об отказе от санкций против РФ.
"Если многие страны, регионы последуют нашему примеру и шаг за
шагом будут менять жесткую список санкций линию, я думаю, мы можем
друг для друга много хорошего сделать, взаимодействовать ... Я
выступаю за сотрудничество", - сказал он.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит в
Крыму с 19 по 21 апреля 2018 года. По данным организаторов, в нем
примут участие около трех тыс. человек из 60 стран.
Как сообщал россияне также приглашали на форум и депутата
Бундестага Александра Ноя, представляющий левые силы в парламенте,
однако он и его часть заявили, что не намерены посещать Крым.
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