В четверг в оккупированном Крыму на так называемом Ялтинском международном экономическом форуме с речью выступили депутат немецкого Бундестага Маркус Фронмайер и вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер, сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Форум стал местом встречи для разных стран. Мы можем обмениваться мнениями, позициями ... Сейчас очень сложное время - много конфликтов, и именно сейчас очень важно обмениваться мнениями и позициями ... Я сам в Бундестаге отвечаю за экономическое сотрудничество и политику развития, и буду рад пообщаться с политиками, предпринимателями, гостями форума ", - цитирует слова немецкого парламентария издание.



По словам Фронмайера, он приезжает в Крым с 2016 года.



Другой политик, вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер, пошел дальше и заявил об отказе от санкций против РФ.



"Если многие страны, регионы последуют нашему примеру и шаг за шагом будут менять жесткую список санкций линию, я думаю, мы можем друг для друга много хорошего сделать, взаимодействовать ... Я выступаю за сотрудничество", - сказал он.



Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля 2018 года. По данным организаторов, в нем примут участие около трех тыс. человек из 60 стран.



Как сообщал россияне также приглашали на форум и депутата Бундестага Александра Ноя, представляющий левые силы в парламенте, однако он и его часть заявили, что не намерены посещать Крым.





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