|Ситуация вокруг закрытия ДФС инсценирована боевиками перед встречей в Минске, - штаб АТО
|19.04.2018 12:16
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Закрытие этой станции на длительное время может вызвать серьезные гуманитарные последствия и еще больше дестабилизировать обстановку в регионе.
Ситуация вокруг закрытия Донецкой фильтровальной станции умышленно инсценирована главарями оккупационной администрации РФ перед заседанием Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сегодня пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook, информирует svodka.net.
ДФС обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую и ряд небольших поселков. В этой связи в штабе АТО акцентируют, что закрытие этой станции на длительное время может вызвать серьезные гуманитарные последствия и еще больше дестабилизировать обстановку в регионе.
В штабе АТО заявляют, что «ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции умышленно инсценирована и спровоцирована главарями оккупационной администрации РФ накануне заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, чтобы в очередной раз дискредитировать силы антитеррористической операции и иметь дополнительный рычаг давления на украинскую сторону переговорного процесса в Минске».
«Штаб антитеррористической операции призывает представителей международных организаций по безопасности и гуманитарных организаций помогать скорейшему разрешению ситуации с закрытием фильтровальной станции и не допустить ухудшения гуманитарной ситуации в регионе. Как и ранее, со своей стороны штаб АТО гарантирует безопасность работы станции и ее работников», — говорится в сообщении.
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Как сообщалось ранее, 17 апреля в КП «Компания «Вода Донбасса» заявили, что днем попал под обстрел автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции, были ранены пятеро сотрудников компании, один из которых находится в тяжелом состоянии.