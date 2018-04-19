Украинская армия заняла 29 место в авторитетном «Рейтинге военной мощи» по версии Global Firepower. Компания регулярно составляет топ самых боеспособных армий разных стран. В нынешнем списке 136 участников и особых неожиданностей исследование не принесло. Лидеры традиционны: США, Россия, Китай. Также в первой десятке Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция, Германия. На трех последних местах Суринам, Либерия, Бутан.

Очевидно, что если брать только один или несколько критериев, например, численность военных или бюджет, то полной картины никогда не получишь. Например, военный бюджет Украины $ 4,88 млрд, а Канады $ 16,4 млрд. Но в «общем зачете» мы отстали от канадцев, которые на 25 месте, только на четыре пункта. В то же время эксперты рейтинга определяют наш «активный военный персонал» в 182 тысячи человек. Цифра сравнимая с британскими (197 тыс.) и немецкими (178 тыс.) вооруженными силами, которые занимают соответственно шестое и десятое место.

Эксперты оценивали вооруженные силы по 55 факторам, между которых количественные и качественные показатели личного состава и вооружений, уровень финансирования, военный запас, количество населения, логистика, географическое положение страны и даже наличие природных ресурсов. При этом наличие у страны ядерного оружия не является ключевым фактором.

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В прошлом рейтинге, который был обнародован в августе 2017 года, мы занимали 30 место (как и годом ранее). Можно сказать, что подвижка на один пункт – довольно условный фактор. Хотя факт остается фактом: имея довольно скромный (по мировым меркам) бюджет, мы уже несколько лет подряд уверенно входим в условную тридцатку.

Можем ли мы усилить свои позиции в «Рейтинге военной мощи»? Думаю, что в ближайшие лет пять мы будем занимать позиции все в той же тридцатке. Подняться выше тоже вполне вероятно, но с условием успешного реформирования оборонного сектора. А это громадный пласт работы. И совершенствование систем управления и логистики, и борьба с коррупцией, и обеспечение войск новой военной техникой, и повышение уровня мотивации для желающих служить, без чего невозможно иметь профессиональное армейское ядро. При этом в основе успешных реформ лежит два основных фактора: реальное желание их провести и стабильно работающая экономика.

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