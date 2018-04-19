|Драка Мельничука и Линько: прокуратура открыла уголовное производство
|19.04.2018 12:17
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https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/1984020824942603
18 апреля во время эфира Мельничук заявил, что у него есть документальное подтверждение фактов, что в его отсутствие в Раде использовали поддельную карточку для голосования.Линько начал отрицать это, заявив, что Мельничук сам "пошел и продался". Депутаты пытались подраться, но ведущие их остановили.После эфира депутаты все же подрались. Мельничук разбил нос Линько. Последний сказал, что заявление писать не будет, но сделает все, чтобы Мельничук ответил по закону.Радикальная партия исключила Мельничука из своих рядов в феврале 2015 года за "действия, которые дискредитируют звание народного депутата Украины, и за нарушение присяги народного депутата Украины".
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