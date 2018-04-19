После драки с внефракционным народным депутатом, первым командиром добровольческого батальона "Айдар" Сергеем Мельничуком нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько сказал, что заявление писать не будет, но сделает все, чтобы Мельничук ответил по закону. Мельничук разбил нос Линько Скриншот: NewsOne / YouTube Сведения внесены в Единый список досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/1984020824942603 18 апреля во время эфира Мельничук заявил, что у него есть документальное подтверждение фактов, что в его отсутствие в Раде использовали поддельную карточку для голосования.Линько начал отрицать это, заявив, что Мельничук сам "пошел и продался". Депутаты пытались подраться, но ведущие их остановили.После эфира депутаты все же подрались. Мельничук разбил нос Линько. Последний сказал, что заявление писать не будет, но сделает все, чтобы Мельничук ответил по закону.Радикальная партия исключила Мельничука из своих рядов в феврале 2015 года за "действия, которые дискредитируют звание народного депутата Украины, и за нарушение присяги народного депутата Украины". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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