В аннексированном Симферополе открыли новый «международный» терминал местного аэропорта.

Улететь из него можно лишь в Россию, однако на табло появились направления на планеты Солнечной системы – Марс и Венеру, а также на выдуманную планету Корусант - столицу космической империи из вселенной фильмов Джорджа Лукаса «Звездные войны», пишет со ссылкой на .

Электронное табло аэропорта показывает рейсы несуществующих компаний Venus Airlines, Star Lines и «Космофлот», которые якобы отправляются на Венеру, Марс и Корусант.

Так, например, рейс «Космофлота» из Симферополя на Корусант назначен на 14:30 понедельника. При этом в таблице прилета фантастических направлений не обнаружено.

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