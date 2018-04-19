Правда первый раз удастся обойтись предупреждением. В то же время штраф за проживание не по месту регистрации составляет лишь от 17 до 51 грн.

«В Кодексе административных правонарушений предусмотрена ответственность за нарушение правил регистрации. Однако после принятия документа наказывать будут только тех, кто выписался и не прописался. В действующем же варианте могут наказать любого, кто живет без регистрации. Штраф колеблется в пределах 17-51 гривен», — говорит юрист Александр Плахотник, пишет «Обозреватель«.

Предупреждение или штраф в размере от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан могут получить те, кто проживает без регистрации места жительства в течение 90 дней. Также те, которые не осуществили в указанный срок регистрацию места проживания ребенка в возрасте до 14 лет.

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