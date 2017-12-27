Спецподразделение СБУ "Альфа" был готово разблокировать здание Верховной Рады АР Крым в 2014 году. Об этом сегодня на допросе в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича в Оболонском суде Киева заявил командующий Военно-морских Сил Украины Игорь Воронченко, который в то время исполнял обязанности заместителя командира войск береговой обороны ВМС Украины, передает корреспондент

“Подразделение „Альфа“ Главного управления СБУ в Крыму был готов к разблокированию здания Рады. Они об этом говорили в Луганской области, были готовы к разблокированию, но не было приказа”, — сказал И.Воронченко.

В то же время он предположил, что если бы в конце 2014 году на полуостров в рамках проведения запланированных учений с демонстрационных превентивных действий перебросили с материковой Украины 1-2 батальоны, а не роту ВВС, захватчик мог бы изменить свои намерения.

“Если бы были на территории Крыма 19 февраля передислоцированы хотя бы два воздушно-десантных батальона, это бы, наверное, изменило намерения агрессора”, — отметил И.Воронченко.

Напомним, И.Воронченко заявил, что Россия начала накапливать ресурсы для оккупации Крыма в ноябре 2013 года.

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