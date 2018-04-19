В четверг, 19 апреля, группа The Hardkiss представила клип на песню "Мелодія", котрая явлеться третим синглом будущего альбома "Залізна ластівка", сообщает cosmo .

По словам солистки группы Юлии Саниной, это клип это история о счастливой любви.

"Это признание девушки, манифест любимому человеку. Когда человек влюблен - он никого и ничего вокруг не замечает. Любимый - он единственный в своем роде, он как мелодия звучит во всем вокруг: космосе, сознании, душе. Мне очень хотелось передать в песне, а Валу показать в клипе, что любовь - она очень разная и многогранная. У каждого в жизни своя мелодия. Для кого-то это любимый человек, для родителей - их дети, для кого-то - лучший друг. Да, кто-то так и не нашел свою мелодию, он одинок. Но он ее ищет, а когда найдет - уйдет в нее с головой, погрузится в этот Космос" - добавила Санина.

Стоит отметить, что режиссером видео выступил Валерий Бебко, а оператором стал Ярослав Пилунский.

"Проанализировав будущий альбом, мы пришли к выводу, что в нем будет столько космоса, чего-то вневременного и неземного. Потому этим видео мы решили продолжить эту концепцию", - добавил Вал.

Кроме этого, история разворачивается в двух плоскостях. Это Земля, 50-е годы, улица, на которой люди спешат по своим делам и не замечают пришелицу из будущего, а вторая плоскость - это Космос, в котором и разворачивается история любви двух астронавтов. От силы их любви все вокруг взрывается и разбивается на атомы.

По данным источника, третий студийный альбом The Hardkiss "Залізна ластівка" выйдет в сентябре, а 19 октября группа представит его на большом шоу в Киеве в Дворце спорта.

Как сообщал svodka.net ранее, видеохостинг Youtube обнародовал рейтинг клипов , которые стали самыми популярными в мире в 2017 году.

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