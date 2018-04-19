В Tesla сообщили, что приступили к этапу установки солнечных крыш первым заказчикам. До этого в рамках тестирования солнечную черепицу укладывали лишь на жилищах сотрудников компании.

Впервые крыша от Tesla была установлена на доме Илона Маска в августе 2017 года. , информирует svodka.net.

Сейчас же появились первые клиенты, которые обзавелись этим чудом техники. К тому же, заказчики никак не связаны с компанией. Люди в восторге. Свидетельством этому стали многочисленные отзывы на сайте Tesla, оставленные благодарными заказчиками.

Солнечная черепица обходится американцу в среднем в $30 тыс. Еще $7 тыс. придется заплатить за батарею Tesla Powerwall.

Читайте: Tesla приостанавливает работу завода во Фримонте и выпуск Model 3

Один из заказчиков, проживающий в Северной Калифорнии, написал, что боятся этих цифр не стоит. Аргументом стало то, что хозяин такой кровли получает от государства около $9,5 тыс. налоговых вычетов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира