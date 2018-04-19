18 апреля скорый внефракционный нардеп Александр Онищенко опубликовал запись разговора якобы с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого они обсуждают закрытие уголовных дел в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. Запись обнародовали в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NewsOne. Онищенко сказал, что Злочевский попросил его "сделать кое-какие предложения". Нардеп отмечает, что экс-министр "очень нервничает и хочет решить все вопросы глобально". После этого человек с голосом, похожим на голос Порошенко, попросил озвучить эти предложения. Онищенко сказал, что Злочевский купил у "Кульчика" перспективную компанию, которая добывает порядка 20 млн м³ газа, "готов отдать долю в этой компании и прибыль делить 50/50". | Онищенко о Злочевском: Он готов заключать все контракты с "Нафтогазом" и с другими всякими госкомпаниями и всю прибыль делить 50/50 Фото: aleksandr_onyshenko / Instagram Нардеп добавил, что Злочевский купил также компанию по гидроразрывам. "Он готов заключать все контракты с "Нафтогазом" и с другими всякими госкомпаниями и всю прибыль делить 50/50", – сказал Онищенко.Человек с голосом, похожим на голос Порошенко, отметил в ходе разговора, что "Коля хороший парень"."Я подумаю, что можно сделать. Просто по нему в последнее время "возбудились" американцы", – сказал он.В ходе разговора собеседники обсудили также некую Юлю. Якобы Порошенко сказал, что она "продолжает мутить" против него. Онищенко предложил организовать их встречу.В комментарии "Украинской правде" нардеп сказал, что решил именно сейчас опубликовать эту запись в связи с презентацией своей книги "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе"."Я постепенно буду другие материалы публиковать", – подчеркнул он.Онищенко добавил, что "это ягодки".Злочевский возглавлял Министерство экологии и природных ресурсов Украины (ранее – Министерство охраны окружающей природной среды) с июля 2010 года по апрель 2012 года. Его подозревали в незаконном обогащении, злоупотреблении служебным положением и завладении бюджетными средствами.В конце 2014 года выехал из Украины после того, как получил статус подозреваемого.10 октября 2016 года Министерство внутренних дел сняло Злочевского с розыска по просьбе ГПУ.1 февраля 2018 года СМИ написали, что Злочевский ненадолго приезжал в Киев, но потом снова уехал за границу.В тот же день Холодницкий сообщил, что в августе 2017 года дело о выдаче лицензий закрыли.В НАБУ проинформировали, что детективы расследуют еще одно дело, в котором фигурирует Злочевский.В своей книге Онищенко написал, что Злочевский поставляет бесплатный газ на стекольный завод народного депутата от Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко.видео Видео: NEWSONE / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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