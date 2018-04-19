Погода, Новости, загрузка...
Супрун решила научить украинцев здороваться, чтоб не выглядели как нецивилизованные сексисты
19.04.2018 12:30

И.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун призвала к борьбе с гендерными стереотипами, опубликовав в соцсети правила приветствия женщин. 

Супрун решила научить украинцев здороваться, чтоб не выглядели как нецивилизованные сексисты

 

 

Ульяна Супрун нередко в соцсетях напоминает о вреде гендерных стереотипов. В начале марта она призвала не поздравлять ее с Международным женским днем и призвала бороться против гендерной дискриминации.

Напомним, в Украине вступил в силу приказ Минздрава, разрешающий привлекать женщин к тяжелым работам.

В частности, в документе  речь идет о том, что женщины вполне способны справиться с  литьем металла, сваркой, металлопокрытием, слесарными работыми и т.д.

Также для украинских женщин стали доступны профессии шахтера и лесоруба.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить